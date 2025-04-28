Адвокаты генерального директора MyPillow Майка Линделла могут столкнуться с дисциплинарными санкциями после того, как в суд был подан юридический документ, частично сгенерированный искусственным интеллектом и содержащий многочисленные ошибки. При этом сами юристы признали использование ИИ, но заявили, что основная ошибка произошла по вине человека.

Суд выявил почти 30 ошибок в поданном документе

25 февраля адвокаты Кристофер Качурофф и Дженнифер ДеМастер из юридической фирмы McSweeney Cynkar and Kachouroff подали в окружной суд Колорадо документ в рамках дела о клевете против Линделла, инициированного бывшим сотрудником Dominion Voting Systems Эриком Кумером.

Как отметила судья Нина Ван в постановлении от среды, в поданном документе было обнаружено почти 30 серьёзных дефектов. Среди них — неправильные цитаты из судебных решений, искажения принципов права, ссылки на решения, которые не относятся к обязательной судебной практике, а также ссылки на несуществующие дела.

Адвокаты признали использование ИИ, но не проверили материал

Во время заседания суда Качурофф подтвердил, что использовал генеративный ИИ для подготовки документа. При дополнительном опросе он признался, что не проверял корректность сгенерированных ссылок и цитат.

Суд постановил, что юристы должны представить объяснения, почему они и их фирма не должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональных стандартов. Также рассматривается вопрос о возможных санкциях в отношении самого Линделла.

Защита утверждает, что ошибка произошла из-за подачи неправильного черновика

В пятницу адвокаты представили свой ответ на требования суда. Они заявили, что первоначально не знали об ошибках и были не готовы объяснить их при первом опросе. Позже, после внутренней проверки, юристы утверждают, что в суд был подан не окончательный, а ранний черновик документа.

В подтверждение своих слов защита предоставила переписку между Качуроффом и ДеМастер, в которой обсуждались изменения в документе. По их словам, подача неправильной версии произошла случайно и не была намеренным нарушением.

«На момент подачи у защиты не было оснований полагать, что сданный документ был черновиком, созданным с помощью ИИ и не прошедшим верификацию», — говорится в их ответе суду. «Ошибка произошла по невнимательности, без намеренного нарушения правил».