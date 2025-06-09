Apple Intelligence — эта та функция, которую многие ждут и многие надеяться как можно скорее ею воспользоваться в полную силу. Она уже доступна в ограниченном функционале, и сегодня на WWDC 2025 нам показали ее новые и расширенные способности.

Первое на что стоит обратить внимание — задачи, которые можно будет выполнять:

Также обновлен список языков, на которых будет работать яблочный ИИ (русского тут нет, можно даже не искать):

Также компания заявила, что работает над более персонализированной Сири. КОгда мы увидим плоды их работы — не известно, но они активно работают в этом направлении. И конечно же особое внимание как и всегда уделено безопасности