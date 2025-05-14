Microsoft начала тестировать активацию Copilot голосом — как у Siri и Alexa. Пока доступно только участникам Windows Insider, но запуск для всех уже близко.

Компания Microsoft добавила в Windows 11 экспериментальную функцию, позволяющую запускать Copilot голосовой командой. Теперь, чтобы начать общение с AI-помощником, достаточно сказать «Hey Copilot!» — без нажатия клавиш. Эта возможность уже доступна для участников программы Windows Insider с обновлённой версией приложения.

Голосовое управление Copilot: как это работает

Голосовой вызов Copilot — новая опция, дополняющая недавнее обновление интерфейса голосового управления в Windows. После активации функции пользователи увидят плавающее окно с иконкой микрофона у нижней панели экрана, а также услышат звуковой сигнал, подтверждающий, что Copilot начал слушать.

Подобный подход уже давно реализован в Siri, Alexa и Google Assistant. Microsoft тоже использовала похожее решение в Cortana — но теперь её место занял Copilot.

Чтобы включить голосовую активацию, нужно:

быть участником Windows Insider;

использовать Windows 11 на английском языке;

обновить Copilot до версии 1.25051.10.0 или новее;

или новее; вручную активировать функцию в настройках.

Безопасность и офлайн-распознавание

По словам Microsoft, команда «Hey Copilot!» распознаётся прямо на устройстве, благодаря локальному анализатору с 10-секундным аудиобуфером. Это значит, что звук не передаётся в облако и не сохраняется на диске. Распознавание работает даже без подключения к интернету, однако для полноценного ответа Copilot потребуется доступ к онлайн-сервисам Microsoft.

Когда ждать для всех?

Функция распространяется поэтапно и пока доступна не всем пользователям, даже среди инсайдеров. Тем не менее, запуск в широкой версии Windows 11 — лишь вопрос времени. Microsoft активно развивает Copilot, превращая его в полноценного голосового помощника для работы, обучения и повседневных задач.

Голосовое управление — это ещё один шаг к более естественному взаимодействию с ИИ в Windows. А вы бы пользовались голосовой активацией в Windows 11?