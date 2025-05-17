Американские власти выражают тревогу по поводу возможного партнёрства Apple с китайской компанией Alibaba в сфере искусственного интеллекта. Ситуация привлекла внимание Белого дома и Конгресса, поскольку может затронуть национальные интересы США.

После анонса Apple Intelligence компания заключила соглашение с OpenAI, чтобы внедрить ChatGPT в iOS. Однако в Китае этот сервис запрещён, и Apple была вынуждена искать местного партнёра. Среди рассматриваемых кандидатов были Baidu, Tencent и DeepSeek, но, по информации The New York Times, выбор пал на Alibaba с её быстро развивающейся моделью Qwen.

Вашингтон требует пояснений

По данным издания, представители Белого дома и специального комитета по Китаю в Палате представителей уже провели закрытые беседы с руководством Apple. Их интересует, какие юридические обязательства Apple может взять на себя в Китае и насколько безопасно сотрудничество с компанией, тесно связанной с властями КНР.

Член разведывательного комитета Конгресса Раджа Кришнамурти назвал потенциальную сделку «крайне тревожной». Он сравнил ситуацию с TikTok, подчеркнув риски передачи пользовательских данных китайским компаниям. Эксперт в области ИИ Грег Аллен добавил: «США находятся в гонке за лидерство в искусственном интеллекте, и американские компании не должны помогать Китаю ускоряться».

Возможные санкции и неопределённость

На фоне растущей обеспокоенности в США обсуждают возможность внесения Alibaba и других китайских ИИ-компаний в чёрный список, ограничивающий сотрудничество с американскими фирмами. Пентагон и разведывательные службы анализируют потенциальные связи этих организаций с армией КНР.

Apple пока не комментирует партнёрство с Alibaba официально. Тем не менее глава китайской компании уже фактически подтвердил переговоры. При этом сроки запуска Apple Intelligence в Китае до сих пор не объявлены.

Продажи iPhone и выручка Apple в Китае снижаются, и осенняя презентация новых моделей может оказаться критически важной. Возможная напряжённость вокруг ИИ-партнёрства рискует повлиять на позиции Apple на одном из её ключевых рынков.