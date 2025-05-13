Сбер представил первый отечественный генеративный AI-сервис для создания 3D-объектов — Kandinsky 3D. Новый инструмент позволяет буквально за минуту получить трёхмерную модель с текстурами и геометрией, просто указав текстовое описание или загрузив изображение.

Быстрый старт для дизайнеров, архитекторов и разработчиков

Сервис ориентирован на широкий круг профессионалов — от инженеров и архитекторов до геймдизайнеров и разработчиков AR/VR. Kandinsky 3D упрощает процесс прототипирования, позволяя в кратчайшие сроки получить полигональную модель, которую можно:

экспортировать в популярные 3D-редакторы ,

, использовать для визуализации и рендеринга ,

, подготовить для 3D-печати.

Универсальный инструмент генеративного дизайна

Модель, созданная Kandinsky 3D, может быть доработана в САПР-системах и использована при проектировании как виртуальных, так и физических объектов. Возможности сервиса охватывают:

создание персонажей и окружения для видеоигр,

генерацию интерактивных объектов для приложений и метавселенных,

разработку уникальных аватаров и цифровых двойников.

Доступ открыт — и для пользователей, и для разработчиков

Сейчас Kandinsky 3D доступен для всех желающих — протестировать его можно онлайн через браузер. Кроме того, генератор интегрирован с GigaChat API, что позволяет использовать его в других системах и сервисах.