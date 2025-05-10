Apple активно развивает свои технологии, готовя к запуску новые процессоры, включая процессоры Baltra для серверов ИИ. Это подчеркивает стремление компании создать мощную внутреннюю инфраструктуру для обработки данных, в частности для обслуживания запросов от своих сервисов, таких как Apple Intelligence.

Процессор Baltra, который ожидается к завершению к 2027 году, разрабатывается в сотрудничестве с Broadcom и обещает значительно увеличить вычислительные мощности Apple в области искусственного интеллекта. Учитывая впечатляющие характеристики M3 Ultra, можно предположить, что новые серверные процессоры будут обладать значительно большим количеством ядер, что позволит эффективно обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные вычисления.

Важно отметить, что современные приложения ИИ требуют специализированных архитектур, таких как тензорные и матричные блоки. Это может означать, что Apple будет разрабатывать не только традиционные центральные процессоры (ЦП) для управления потоками данных, но и специализированные ускорители для выполнения задач ИИ.

Кроме того, компания планирует выпустить новые процессоры для Mac и iPad, такие как M5, M6 и M7. Это подтверждает стратегию Apple по созданию высокопроизводительных чипов для своих устройств. Разработка специализированных процессоров для носимых устройств, включая смарт-очки дополненной реальности, также свидетельствует о том, что Apple активно исследует новые направления в области технологий.

В целом, эти шаги могут укрепить позиции Apple на рынке технологий ИИ и значительно повысить производительность её устройств в будущем.