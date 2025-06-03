Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился своим видением эволюции искусственного интеллекта, сравнив прошлые, текущие и будущие тенденции, чтобы помочь предприятиям ориентироваться в быстро меняющемся мире.

«Я думаю, просто сделайте это», — сказал он в интервью генеральному директору Snowflake Шридхаре Рамасвами на Summit 2025. Он подчеркнул, что компании, ожидающие следующий прорыв в ИИ, рискуют остаться позади.

«Когда ситуация быстро меняется, выигрывают те, кто внедряет ИИ быстрее всех», — добавил он.

Изменение определения AGI

AGI (Искусственный Общий Интеллект) — это система ИИ, которая умеет выполнять любые задачи так же хорошо, как человек. Пока таких систем не существует.

Альтман считает, что компании используют ИИ не только для автоматизации рутинных задач, но и для решения более сложных проблем. По его прогнозам, к 2026 году компании будут «использовать огромные вычислительные ресурсы» для важных задач, а модели смогут решать то, с чем не справятся команды людей.

Альтман сравнил современный ИИ с «стажером на пару часов», но предвидит появление систем, похожих на опытных специалистов или руководителей. Он также ожидает появления агентов, способных открывать новые знания, а с развитием — расширение вариантов использования.

Объясняя концепцию AGI, он отметил, что ожидания меняются: сегодня большинство считают чат-боты уже AGI. Он подчеркнул важность сохранения темпов прогресса как минимум на ближайшие пять лет и отметил, что мы еще далеки от вершины развития.

Цель Альтмана — увеличить количество научных открытий в четыре раза. Он также признает возможность появления систем самосовершенствования или самосознания.

В завершение его спросили: что бы он сделал при в 1000 раз большем объеме вычислений? Он ответил: «Попросил бы IT-отдел усердно работать над созданием более совершенных моделей и спросил бы их у новой системы».

Заглядывая вперед, Альтман отметил: «Модели следующего года или двух будут потрясающими — впереди много прогресса».