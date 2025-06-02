Samsung рассматривает возможность заключения партнёрства с AI-стартапом Perplexity и установки его приложений на смартфоны серии Galaxy S26. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источникам, соглашение предусматривает предустановку приложения Perplexity и его помощника на устройства Galaxy. Также планируется интеграция поисковой технологии Perplexity в браузер Samsung Internet и, возможно, внедрение её функционала в голосового помощника Bixby. Это может стать частью стратегии Samsung по усилению позиций на рынке искусственного интеллекта и снижению зависимости от сервисов Google.

Что такое Perplexity AI

Perplexity — это быстро развивающийся AI-платформер, предлагающий расширенные функции поиска и интеллектуального помощника. Сервис способен не только отвечать на простые вопросы, но и обрабатывать сложные запросы, предоставлять ссылки на источники и обеспечивать высокий уровень прозрачности. Приложение Perplexity уже доступно на Android и iOS.

По мнению экспертов, Perplexity рассматривается как одна из первых реальных альтернатив традиционным поисковым системам, включая Google Search и Microsoft Copilot.

Возможные планы Samsung по интеграции Perplexity

Если сделка будет заключена, приложение и помощник Perplexity появятся на новых смартфонах Galaxy по умолчанию, а поисковая технология будет встроена в браузер Samsung Internet. Также обсуждается возможность интеграции Perplexity в Bixby, что поможет голосовому помощнику оставаться актуальным в эпоху генеративного AI.

Bloomberg уточняет, что Samsung рассматривает вариант сделать Perplexity «основным помощником» на Galaxy S26. Пока неясно, будет ли это полная замена Google Assistant и Bixby или же Perplexity дополнит их функционал.

Опыт Motorola и новые тренды AI на рынке

Samsung — не первый производитель, заинтересовавшийся Perplexity. В 2025 году Motorola выпустила серию Razr с предустановленными четырьмя AI-помощниками: Google Gemini, Microsoft Copilot, Moto AI и Perplexity. Такой подход вызвал критику за избыточное количество помощников, что может сбивать пользователей с толку. В ответ Motorola разработала функцию Next Move для управления AI-агентами.

Samsung, напротив, придерживается более сдержанного подхода к программным решениям и, вероятно, постарается избежать перегруженности интерфейса. Если Perplexity станет частью One UI, компании придётся чётко донести пользователям, чем именно её решение отличается от конкурентов.

Конкуренция в AI-сегменте усиливается

Интерес Samsung к альтернативным AI-платформам развивается на фоне растущей конкуренции в индустрии. Google недавно представила новый тарифный план AI Ultra и анонсировала ряд функций, включая улучшенный поиск, генерацию изображений и инструменты для обучения и программирования. Эксперты считают, что активность Google в этой сфере частично связана с опасениями потерять партнёров, таких как Samsung.

Ожидается, что Samsung официально объявит о своих планах позже в этом году, если партнёрство с Perplexity будет заключено.