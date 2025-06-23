Samsung до сих пор придерживается своей позиции: функции Galaxy AI будут доступны бесплатно до конца 2025 года. Однако компания оставляет за собой возможность ввести плату за использование этих функций. Хотя никаких официальных деталей пока не представлено, новый слух указывает на то, что конкретные сведения о ценовой политике Galaxy AI могут появиться уже в третьем квартале этого года.

С учётом того, что до конца года остаётся менее шести месяцев, вполне логично ожидать, что компания прояснит свои планы по поводу возможной монетизации Galaxy AI в ближайшее время.

Пока остаётся неопределённость: действительно ли Samsung намерена сделать часть Galaxy AI платной. Недавние сообщения утверждали, что компания может сохранить функции Galaxy AI бесплатными на постоянной основе.

Тем не менее, по данным корейских СМИ со ссылкой на отраслевых аналитиков, Samsung собирается озвучить ценовую стратегию для Galaxy AI в третьем квартале 2025 года. При этом не все функции окажутся за платным доступом — оплата может потребоваться только за более продвинутые возможности, такие как генерация видео с помощью ИИ, которые требуют больших вычислительных ресурсов. Аналогичные подходы уже применяют Honor и Google.





Возможно, некоторая ясность появится на мероприятии Samsung Unpacked, которое состоится уже в следующем месяце. Там компания может не только представить новые функции Galaxy AI, но и раскрыть, какие из них перейдут в платную категорию вместе с релизом новых складных устройств.

На данный момент Samsung официально не подтвердила планы по введению платы за Galaxy AI. Представитель компании заявил: «Пока ничего не решено» в отношении возможного изменения модели распространения этих функций.



