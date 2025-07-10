На мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке Samsung анонсировала складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. В центре презентации оказались не аппаратные характеристики, а возможности искусственного интеллекта, которые становятся главной ставкой компании в конкуренции с другими производителями, включая Apple.

Samsung делает ставку на искусственный интеллект

Современные мероприятия Samsung всё меньше посвящены деталям «железа» и всё больше — ИИ. Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 получили два направления интеллектуальных функций. Во-первых, это Galaxy AI — собственная разработка Samsung, предлагающая такие инструменты, как стирание объектов с фотографий, резюмирование веб-страниц и заметок, интеллектуальный помощник для письма и многое другое.

Во-вторых, это интеграция с ИИ от Google — Gemini. Партнёрство между Samsung и Google особенно ярко проявилось на презентации: Рик Остерло, старший вице-президент Google по платформам и устройствам, лично представил новые функции Gemini, адаптированные для складных флагманов.

Инновации Gemini адаптированы под складные экраны

Одной из ключевых новинок стала функция Circle to Search, предназначенная для помощи в мобильных играх. Она позволяет получить ИИ-обзор любого объекта в игре. Эта возможность особенно эффектно смотрится на большом складном дисплее Galaxy Z Fold 7.





Кроме того, расширенное внешнее окно Galaxy Z Flip 7 теперь поддерживает работу Gemini Live прямо на экране крышки. Пользователи могут использовать голосового помощника, не разворачивая устройство. Также Gemini Live интегрируется с приложениями Samsung, такими как Календарь, Напоминания и Заметки. Поддержка ИИ распространилась и на носимые устройства — новая серия Galaxy Watch 8 также получила доступ к возможностям Gemini.

Аппаратные улучшения не остались в стороне

Несмотря на акцент на программных возможностях, Samsung не оставила без внимания и аппаратную часть. Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 предлагают улучшенные яркость и размеры экранов, передовые характеристики и повышенную прочность. Обе модели поставляются с обновлённой оболочкой One UI 8 на базе Android 16 и гарантией семи лет обновлений Android. One UI 8 предлагает множество новых функций, о которых подробнее рассказано в отдельном материале.





Таким образом, Samsung удалось сохранить лидерство в области складных смартфонов, дополнив его мощными ИИ-инструментами и тесной интеграцией с решениями Google.

Apple отстаёт в гонке за мобильными инновациями

На фоне достижений Samsung всё более заметно отставание Apple. В то время как южнокорейская компания уже семь лет продвигает складные устройства, Apple по-прежнему предлагает только классические моноблоки. Релиз Apple Intelligence, собственного ИИ-пакета, пока не состоялся, а iOS 26 не вызвала бурного отклика в сообществе.





Также Apple не демонстрирует серьёзных аппаратных нововведений. Отказ от экспериментов с форм-факторами и осторожность в адаптации ИИ-функций заметно выделяют её на фоне стремительно развивающихся Samsung и Google.

Вопрос о лидерстве остаётся открытым

Можно ли считать, что Samsung в партнёрстве с Google обогнала Apple? Если речь идёт о числе проданных устройств или рыночной доле — ещё нет. Но с точки зрения технологических достижений и темпов инноваций — разрыв очевиден. Сегодня именно Samsung и Google формируют облик будущих смартфонов.