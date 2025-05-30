Perplexity представила Labs — новый инструмент для быстрого воплощения идей в жизнь. Сервис доступен с сегодняшнего дня для подписчиков Perplexity Pro.

Labs расширяет возможности платформы, позволяя создавать отчёты, таблицы, дашборды и даже простые веб-приложения. Инструмент выполняет задачи за 10 минут, которые раньше требовали нескольких дней, сложных исследований и координации работы разных специалистов. При этом Labs опирается на ключевое преимущество Perplexity — точные ответы, помогающие принимать более взвешенные решения.

Perplexity Labs предлагает новые возможности для пользователей Pro

Perplexity Labs работает как целая команда, беря на себя создание проектов любой сложности: от маркетинговых кампаний и финансового анализа до планирования меню на неделю. В Labs можно писать и запускать код для работы с данными, создания таблиц, графиков, текстов и других документов. Все созданные файлы аккуратно складываются в раздел «Assets», откуда их легко скачать.

Кроме того, Labs позволяет разрабатывать простые веб-приложения прямо в интерфейсе платформы. Это значит, что пользователи могут создавать дашборды, слайд-шоу и сайты без сторонних инструментов.

Отличия Labs от режима Deep Research

Labs рассчитан на более глубокую и комплексную работу, занимая 10 минут и больше. Для сравнения, режим Deep Research (теперь сокращённо Research) предлагает ответы на сложные вопросы в течение 3–4 минут. Labs подключает дополнительные инструменты: создание файлов, запуск кода, генерацию графиков и работу с изображениями.

Perplexity отмечает, что Labs подходит для воплощения сложных идей, а Research — для быстрого поиска и анализа информации.

Как начать работу с Labs

Чтобы начать работу с Labs, нужно выбрать этот режим в селекторе на панели ввода в веб-версии, а также в приложениях для iOS и Android (поддержка Mac и Windows появится позже). Для вдохновения и примеров можно обратиться к обновляемой галерее проектов на сайте Perplexity или попробовать реализовать любую задачу из своего списка дел.