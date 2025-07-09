Компания Perplexity AI анонсировала собственный браузер под названием Comet — с интегрированным ИИ-помощником, способным кратко пересказывать содержимое сайтов, автоматически заполнять формы, оформлять заказы и работать с почтой и календарём. Однако, несмотря на заявления в соцсетях о бесплатном доступе, на момент запуска использовать браузер можно только при наличии подписки Perplexity Max стоимостью $200 в месяц.

Умный браузер с автопилотом

Comet позиционируется как новый формат «агент-браузера», в котором искусственный интеллект не просто отвечает на вопросы, а помогает пользователю действовать в интернете. Встроенный помощник анализирует содержимое веб-страниц, сокращает текст и выводит суть в боковой панели. Он способен автоматически заполнять онлайн-формы, инициировать заказы и бронирования, а также извлекать данные из Gmail и Google Календаря, предлагая действия на основе полученной информации.

Среди других функций — встроенный блокировщик рекламы и защита конфиденциальности. Разработчики подчёркивают, что все действия выполняются локально, без передачи персональных данных в облачные хранилища, что особенно актуально на фоне роста использования ИИ-сервисов.

Только для подписчиков Max

Несмотря на широкую огласку в СМИ и соцсетях, Comet пока не доступен в открытом доступе. Им могут пользоваться только владельцы подписки Perplexity Max, которая включает приоритетный доступ ко всем экспериментальным функциям, поддержку без ограничений и полную интеграцию с платформой Perplexity. Стоимость подписки составляет $200 в месяц.





Для остальных пользователей открыт лист ожидания — зарегистрироваться в нём можно бесплатно, но фактический доступ к браузеру будет предоставлен позже. Информации о запуске бесплатной версии или снижении стоимости пока не поступало.

Перспектива и критика

Comet стал частью стратегии Perplexity по конкуренции с крупными поисковыми системами и браузерами. Компания стремится переосмыслить взаимодействие с интернетом, превращая его в управляемую ИИ-среду. Проект активно финансируется Nvidia, SoftBank, фондом Джеффа Безоса и другими инвесторами. Рыночная оценка Perplexity уже превысила $14 млрд, а месячная аудитория достигла 30 миллионов пользователей.





В то же время Perplexity сталкивается с критикой со стороны крупных медиахолдингов, включая The Wall Street Journal, News Corp и Forbes, которые обвиняют компанию в использовании их материалов без лицензии. В ответ Perplexity начала разрабатывать партнёрские программы с издателями, предлагая модели вознаграждения за использование контента.

Таким образом, Comet — это технически продвинутый браузер нового поколения с интеграцией ИИ и акцентом на автоматизацию, но его использование на старте доступно лишь ограниченному числу пользователей с платной подпиской.



