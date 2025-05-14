OpenAI представила новую версию своего ИИ — GPT-4.1, и теперь она доступна всем подписчикам платных тарифов ChatGPT. Пользователи на бесплатном тарифе тоже не остались без новшеств — они получают обновлённую «лёгкую» версию под названием GPT-4.1 mini.

Что нового в GPT-4.1

GPT-4.1 пришёл на смену предыдущей версии GPT-4.5, которая была представлена всего пару месяцев назад. Новая модель отличается:

более высокой скоростью обработки запросов,

улучшенной эффективностью,

сниженным временем отклика.

Несмотря на путаную нумерацию (GPT-4.5 → GPT-4.1), OpenAI уверяет, что новая модель быстрее и лучше по ряду показателей.

Платные пользователи смогут выбрать GPT-4.1 через выпадающее меню выбора модели в интерфейсе ChatGPT. Распространение уже началось для подписок ChatGPT Plus, Pro и Team. Подписчики корпоративных и образовательных тарифов (Enterprise и Edu) получат доступ в течение ближайших недель.

Бесплатная версия тоже обновляется

Помимо основной модели, OpenAI выпустила облегченную версию — GPT-4.1 mini. Она заменит предыдущую GPT-4o mini и станет базовой моделью для всех бесплатных пользователей.

Когда пользователь исчерпает лимит обращений к GPT-4o, система будет автоматически переключаться на GPT-4.1 mini. Это обновление уже внедряется и не требует дополнительных действий со стороны пользователя.

OpenAI ускоряет обновления

Темп разработки новых моделей у OpenAI в 2024 году набирает обороты. GPT-4.5 был представлен в феврале, а уже в мае его сменил GPT-4.1. По заявлениям компании, они нацелены на постоянное улучшение качества и скорости генерации, одновременно оптимизируя инфраструктуру для более широкого и доступного применения ИИ.