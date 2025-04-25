OpenAI расширяет доступ к одной из своих самых мощных функций — Deep Research. С этого месяца даже пользователи бесплатной версии ChatGPT на iOS и Android смогут использовать облегчённую версию инструмента, который раньше был доступен только в платных подписках. Deep Research позволяет за считанные минуты получать глубоко проработанные аналитические отчёты, которые в обычных условиях потребовали бы часов человеческой работы.

Функция впервые появилась в феврале 2025 года и сразу стала частью тарифов ChatGPT Plus, Team и Pro. Теперь OpenAI даёт возможность оценить её возможности и владельцам бесплатных аккаунтов — пусть и с ограничениями.

Что такое Deep Research и как это работает

Deep Research — это интеллектуальный инструмент, работающий на базе языковых моделей OpenAI, способный собирать, анализировать и синтезировать информацию из сотен онлайн-источников. Его можно использовать для:

выбора нового автомобиля, бытовой техники или телевизора;

проведения рыночного анализа;

подбора места для жизни;

помощи в выборе вуза и других сложных решений, требующих анализа большого объёма информации.

Платные пользователи получают доступ к полной версии, построенной на модели o3, а в облегчённой версии, предоставляемой бесплатно, используется модель o4-mini. По словам OpenAI, она «почти не уступает по интеллектуальным возможностям», а сами результаты хоть и короче, но сохраняют ту же глубину и качество анализа.

Ограничения по тарифам

Пользователи бесплатной версии ChatGPT смогут использовать функцию Deep Research до 5 раз в месяц. OpenAI намекает, что в будущем лимит может быть пересмотрен в сторону увеличения. Вот как распределяется доступ к Deep Research по различным планам:

Бесплатный тариф : до 5 задач в месяц (облегчённая версия)

: до 5 задач в месяц (облегчённая версия) Plus и Team : 10 задач в месяц (полная версия) + 15 задач (облегчённая версия)

: 10 задач в месяц (полная версия) + 15 задач (облегчённая версия) Pro : 125 задач в месяц (полная версия) + 125 задач (облегчённая версия)

: 125 задач в месяц (полная версия) + 125 задач (облегчённая версия) Enterprise: 10 задач в месяц (полная версия), доступ для EDU и корпоративных клиентов откроется на следующей неделе

Если пользователь исчерпывает лимит полной версии, ChatGPT автоматически переключается на упрощённую, чтобы сохранить доступ к анализу без перебоев.

Конкуренция с GeminiAI от Google

У Google также есть аналогичная функция в рамках GeminiAI, доступная только для платных подписчиков. Она предлагает те же преимущества — ускоренный анализ и создание отчётов в течение минут. Ожидается, что конкуренция между OpenAI и Google в этой области будет только расти, а пользователи — выигрывать от появления новых функций даже в бесплатных версиях.

Внедрение Deep Research в бесплатный план — шаг, открывающий доступ к ИИ-аналитике более широкой аудитории. И, вероятно, это только начало более масштабной интеграции таких инструментов в повседневную цифровую жизнь.