Компания OpenAI, стоящая за ChatGPT, объявила о новом плане корпоративного управления после громкого конфликта внутри руководства и давления со стороны общественности. Несмотря на намерение перейти к более традиционной модели бизнеса, организация подчёркивает: ключевой контроль останется у её некоммерческой структуры.

Переход к публичной модели с сохранением контроля

По словам CEO Сэма Альтмана, OpenAI станет публичной компанией особого типа — Public Benefit Corporation (PBC). Такая модель предполагает, что компания преследует не только прибыль, но и общественно значимую миссию. При этом основная власть по-прежнему будет принадлежать некоммерческому совету директоров, что важно с точки зрения защиты изначальных целей проекта.

Подобную структуру OpenAI уже предлагала в декабре 2023 года, но тогда не уточнялось, какая из сторон будет удерживать контроль. Сейчас этот пункт обозначен чётко: некоммерческая часть получит существенную долю в бизнес-подразделении, включая доступ к финансированию.

Почему это важно

OpenAI начинала как некоммерческая организация, ориентированная на создание ИИ во благо человечества. Однако с ростом популярности ChatGPT и расширением коммерческой деятельности компанию стали критиковать за отход от первоначальных ценностей. В том числе — сооснователь Илон Маск, а также бывшие сотрудники и авторитетные исследователи, включая Джеффри Хинтона.

Группа экспертов направила официальное обращение в адрес регуляторов в Калифорнии и Делавэре, потребовав блокировать переход к новой модели, опасаясь коммерциализации ИИ без надлежащего контроля.

Комментарии руководства

Глава совета директоров OpenAI Брет Тейлор заявил, что решение принято после «конструктивного диалога» с властями Делавэра и Калифорнии. По словам Олтмана, новая структура упростит инвестиционные процессы и позволит привлекать больше средств, оставаясь при этом верной своей миссии.

«Мы переходим к нормальной капиталовой структуре, где у всех есть акции. Это не продажа, а упрощение», — написал Олтман в письме сотрудникам.

Он также добавил, что рост и расширение доступа к ИИ требуют инвестиций, но при этом не противоречат цели компании:

«Это поможет людям создавать невероятные вещи друг для друга и двигать общество вперёд», — отметил он. Да, часть ИИ будет использоваться не во благо, но мы верим в человечество и считаем, что пользы будет на порядки больше».

Скепсис остаётся

Несмотря на заявления OpenAI, вопросы о будущем компании не исчезли. Бывший советник по этике OpenAI Пейдж Хедли, который участвовал в публичной критике организации, отметил: «Мы рады, что OpenAI начала слышать голос общества, но ключевые вопросы по-прежнему без ответа: кто будет владеть технологиями и как будут расставлены приоритеты».