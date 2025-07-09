Как сообщает Reuters в среду, вскоре после запуска браузера Comet от Perplexity компания OpenAI планирует представить собственный веб-браузер на базе искусственного интеллекта, который станет конкурентом Google Chrome.

По данным агентства, разработчик ChatGPT намерен выпустить браузер в ближайшие недели. Как и Comet от Perplexity, а также Dia от одноимённой компании, продукт OpenAI будет использовать ИИ, чтобы изменить традиционный способ взаимодействия пользователей с интернетом. Ожидается, что браузер будет обрабатывать часть запросов непосредственно внутри ChatGPT, минимизируя переходы по внешним ссылкам.

Кроме того, Reuters отмечает, что ключевой функцией нового браузера может стать интеграция с Operator — ИИ-агентом OpenAI для веб-поиска.

Ранее, в 2024 году, компания уже рассматривала возможность создания конкурента Google Chrome. Аналогично Perplexity, OpenAI стремится получить прямой доступ к пользовательским данным и создать независимые от Google возможности для своих клиентов.



