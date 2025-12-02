OpenAI, судя по новым находкам, планирует внедрить рекламные форматы в ChatGPT — предположительно для пользователей, которые пользуются сервисом бесплатно.

Инженер Тибор Блахо обнаружил в Android-приложении ChatGPT упоминания о механизмах размещения рекламы. В коде присутствуют ссылки на поисковые объявления, рекламный карусельный формат и специальный API. Хотя изменения найдены в Android-версии, ожидается, что аналогичные функции появятся на всех платформах, включая iOS, macOS и настольный веб-интерфейс.

Судя по формулировкам, реклама может отображаться в рамках веб-поиска или запросов, связанных с подбором товаров.

Сегодня доступ к ChatGPT начинается с тарифа Plus стоимостью $20 в месяц. Также существует план ChatGPT Pro за $200 в месяц с повышенными лимитами, корпоративные и образовательные предложения, а также бесплатный тариф. В ряде стран OpenAI предоставляет более доступный план «Go», который может распространиться и на США одновременно с запуском рекламной модели.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

По данным отраслевых источников, OpenAI рассматривает возможность постепенного повышения стоимости подписок. Перестройка тарифной линейки и запуск уровня с поддержкой рекламы выглядят подходящим моментом для изменения ценовой структуры.





Как отмечает Search Engine Land, за последний год руководители OpenAI начали иначе говорить о рекламе. В конце 2024 года генеральный директор компании Сэм Альтман называл рекламу «крайней мерой», но в начале 2025 года в утёкших внутренних прогнозах фигурировала выручка в $1 млрд от монетизации бесплатных пользователей в 2026 году. Позже Альтман сказал, что ему нравятся рекламные форматы в социальных сетя и он считает их полезными, отметив, что OpenAI может создать «классный рекламный продукт», который станет «чистым плюсом для пользователя».