OpenAI анонсировала крупное обновление для ChatGPT, которое делает платформу ещё ближе к полноценной поисковой системе. Теперь ChatGPT будет давать более детальные рекомендации по покупкам, а также поддерживать автодополнение запросов и показывать популярные темы дня.

Как ChatGPT будет помогать с покупками

По данным OpenAI, ChatGPT теперь сможет подсказывать конкретные товары в таких категориях, как мода, косметика, товары для дома и электроника. В примере, приведённом изданием The Verge, ChatGPT был задан запрос: «лучшая кофемашина для латте до $200 и для маленькой кухни». В ответ ИИ сформировал три карточки товаров с фотографиями, названиями, ценами, ссылками на магазины и пометками вроде «лучший бюджетный выбор» или «универсальный дизайн».

По словам представителей компании, рекомендации ChatGPT остаются независимыми — бренды не могут заплатить за продвижение своих товаров. Как уточнил руководитель направления поиска в OpenAI Адам Фрай, важную роль в подборе рекомендаций играют отзывы, собранные из СМИ и социальных сетей. Кроме того, OpenAI не планирует зарабатывать на партнёрских ссылках — никаких комиссий за переходы пользователи платить не будут.

Новые функции поиска в ChatGPT

Помимо рекомендаций товаров, ChatGPT получил ещё несколько обновлений:

Автодополнение запросов : аналогично Google, ChatGPT будет предлагать варианты продолжения вашего вопроса.

: аналогично Google, ChatGPT будет предлагать варианты продолжения вашего вопроса. Тренды дня : теперь можно увидеть список самых популярных запросов.

: теперь можно увидеть список самых популярных запросов. Улучшенные ссылки: ответы будут содержать сразу несколько источников для подтверждения информации.

Эти функции делают использование ChatGPT ещё удобнее для поиска информации и анализа актуальных данных.

Как развивается ChatGPT как поисковая платформа

Способности поиска через интернет появились в ChatGPT осенью 2023 года. С тех пор ИИ научился не только подбирать товары, но и обрабатывать данные из сети. Недавно OpenAI представила функцию Operator, позволяющую ChatGPT фактически использовать браузер для поиска.

На этом фоне новое обновление выглядит логичным развитием. OpenAI явно усиливает конкуренцию с традиционными поисковыми системами вроде Google.

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