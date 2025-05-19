Платформа Omniverse Blueprint объединяет моделирование питания, охлаждения и сетей будущих дата-центров.

Nvidia анонсировала масштабное расширение своей инициативы Omniverse Blueprint — комплексного проекта для создания цифровых двойников ИИ-фабрик, который теперь доступен в режиме предварительного просмотра. Объявление прозвучало на Computex 2025 в Тайбэе.

Цель проекта — предоставить единую платформу для инженерного проектирования, моделирования и оптимизации инфраструктуры ИИ-фабрик — от питания и охлаждения до сетевой архитектуры. В экосистему уже вошли Siemens, Delta Electronics, Jacobs, Cadence, Schneider Electric, Vertiv и ETAP, которые интегрируют свои цифровые модели в среду OpenUSD.

Что такое Omniverse Blueprint для ИИ-фабрик

Платформа построена на референс-архитектуре Nvidia GB200 NVL72 и использует OpenUSD — открытый формат для описания 3D-сцен. Это позволяет создавать единые цифровые двойники дата-центров, включающие все компоненты — от электропитания до вентиляции и вычислительных стоек.

Ключевые возможности

Моделирование на уровне физических законов (SimReady) — точная цифровая копия инфраструктуры;

— точная цифровая копия инфраструктуры; Интеграция с Cadence Reality и ETAP — тепловое и электрическое моделирование до начала строительства;

— тепловое и электрическое моделирование до начала строительства; Поддержка масштабных ИИ-нагрузок — от генеративного ИИ до промышленных симуляций;

— от генеративного ИИ до промышленных симуляций; Ускоренное проектирование и снижение рисков простоев.

Партнёрства и стандартизация SimReady

В рамках проекта SimReady создаётся единый стандарт моделирования компонентов для цифровых двойников. Он даёт разработчикам и владельцам дата-центров набор требований и процедур, чтобы воссоздавать критически важную инфраструктуру в 3D, включая поведение при тепловых и электрических нагрузках.

Компании, такие как Siemens и Delta Electronics, создают свои цифровые модели оборудования в формате OpenUSD. Jacobs участвует в тестировании сквозных рабочих процессов, а Vertiv и Schneider Electricпоставляют модели силовых и механических систем.

«ИИ-фабрики быстро меняют структуру всей цифровой инфраструктуры. С помощью Omniverse Blueprint и SimReady клиенты могут заранее протестировать эффективность энергопитания», — заявил Тандж Кханделвал, CEO ETAP.

Как это помогает ИИ-разработке

Nvidia показала примеры использования цифровых двойников для:

Анализа воздушных потоков в дата-центре

Моделирования энергопотребления при ИИ-нагрузках

Обучения физических ИИ-агентов в промышленной среде

По словам представителей Nvidia, именно цифровые двойники с физически точным поведением станут основой для проектирования следующих поколений дата-центров и ИИ-сервисов.