Motorola представила новое трио телефонов Razr на базе Android: Razr, Razr+ и Razr Ultra. Все модели поддерживают использование искусственного интеллекта, который интегрирован в операционную систему и помогает выполнять различные задачи.

В операционной системе Android 15 глубоко интегрирована система Perplexity, “система ответов”, которая помогает улучшить поиск информации.

Также Moto AI поддерживается такими решениями, как Gemini от Google, Llama от Meta* и Copilot от Microsoft. Эти технологии помогают выполнять различные функции, включая подсказки по задачам (например, вызов такси или составление электронных писем), подведение итогов и восстановление информации из заметок и скриншотов. Однако интеграция с ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic отсутствует.

В камеры новых телефонов также встроен Moto AI с функцией Signature Style. Эта функция автоматически настраивает тон и цвет фотографий, обучаясь на основе предпочтений пользователя при редактировании снимков.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.