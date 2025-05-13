Новая функция — AI Meeting Notes — позволяет автоматически транскрибировать любые встречи и добавлять их в ваши заметки без необходимости использования сторонних сервисов, таких как Otter.ai. Это значительно упрощает процесс создания отчетов и поиска по содержимому встреч.

Ключевые особенности обновления:

— Транскрипция и резюме встреч: Можно начать запись прямо из календаря или добавить блок транскрипции в существующую заметку с помощью команды «/meeting».

— Интеграция с календарем: Уведомления о встречах теперь включают возможность начать создание заметки AI Meeting Note.

— Поиск по транскриптам: Все транскрибированные разговоры доступны для поиска внутри Notion.

— Поддержка внешних приложений: Можно подключать Slack, Google Workspace, Github и получать ответы на естественном языке, извлекая информацию из ваших проектов.

— Режим исследования: Notion AI может создавать отчеты, обновления проектов и передовые практики, извлекая информацию как из ваших данных, так и из интернета.

— Выбор модели ИИ: Теперь можно выбирать между собственным чат-ботом Notion и моделями GPT-4.1 или Claude 3.7 для более гибких сценариев.

Изменения в ценообразовании:

— Вместо отдельного плана за $10 в месяц неограниченный доступ к Notion AI теперь входит в бизнес-план.

— Стоимость бизнес-плана увеличилась с $15 до $30 за пользователя в месяц, что включает доступ к GPT-4.1, Claude 3.7 и другим инструментам.

— Пользователи текущего подписки сохранят доступ к существующим функциям без изменений.

— Новые пользователи и те, кто использует бесплатный или Plus план, получат ограниченный пробный доступ к новым функциям.

Обновление делает Notion более мощной платформой для работы с информацией и автоматизации процессов, объединяя возможности генеративного ИИ прямо внутри привычного интерфейса.