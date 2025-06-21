Для зрителей старая киноклассика — это возможность вновь пережить любимые моменты. Для киностудий — ценный архив, который можно переосмыслить. На Шанхайском международном кинофестивале несколько китайских кинокомпаний объявили о старте проекта по восстановлению и модернизации культовых фильмов о боевых искусствах с использованием искусственного интеллекта.

Инициатива под названием «Наследие киноиндустрии кунг-фу: 100 классических фильмов, возрожденных ИИ» затронет работы с участием Брюса Ли, Джеки Чана, Джета Ли и других легендарных актеров. Как сообщает The Hollywood Reporter, Чжан Пимин, председатель Китайского фонда кино, заявил, что цель проекта — адаптировать визуальный стиль картин под современные стандарты кинопоказа.

Что именно планируют изменить?

Если традиционная реставрация подразумевает очистку изображения и звука, то здесь подход иной. Часть фильмов может подвергнуться глубокой переработке с применением ИИ-технологий. Например, на фестивале показали трейлер обновленной версии «Лучшего завтра» (1986) Джона Ву — теперь в эстетике киберпанка. Проект получил название «Лучшее будущее: Киберфронтир».

Для реализации задуманного студии выделили 100 млн юаней (около $14 млн) и привлекли компании, специализирующиеся на ИИ-анимации. По заявлению организаторов, изменения должны не только обновить визуальный ряд, но и сохранить дух оригинальных картин.





Какие фильмы войдут в проект?

В списке — легендарные ленты:

«Кулак ярости» (1972) с Брюсом Ли,

«Пьяный мастер» (1978) с Джеки Чаном,

«Однажды в Китае» (1991) с Джетом Ли.

Эти фильмы и сегодня остаются эталонными: их трюки, операторская работа и энергетика не теряют силы. Многие из них доступны в стримингах, а некоторые — например, «Кулак ярости» — перевыпущены в 4K.





Нужна ли классике такая модернизация?

Искусственный интеллект открывает новые возможности для кинематографа, но вызывает и вопросы. С одной стороны, технологии могут привлечь молодую аудиторию. С другой — поклонники оригинала могут счесть подобные эксперименты излишними. Ведь истинная классика не требует «апдейтов», чтобы оставаться актуальной.

Пока проект только стартовал, и его итоги станут ясны позже. Но уже сейчас ясно: дискуссия о границах применения ИИ в кино только начинается.



