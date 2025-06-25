В среду компания Google анонсировала Gemini CLI — Agentic AI-инструмент, предназначенный для локального запуска прямо из терминала. Новое решение связывает модели искусственного интеллекта Gemini с локальными кодовыми базами, позволяя разработчикам отправлять запросы на естественном языке. Например, можно просить Gemini CLI объяснить сложные участки кода, написать новые функции, отладить программу или выполнить команды.

Gemini CLI — часть стратегии Google по интеграции ИИ-моделей в рабочие процессы разработчиков. Компания уже предлагает множество инструментов для написания кода с помощью ИИ, включая Gemini Code Assist и асинхронного ИИ-помощника Jules. Однако Gemini CLI вступает в прямую конкуренцию с другими ИИ-решениями для командной строки, такими как OpenAI Codex CLI и Anthropic Claude Code, которые считаются более удобными для интеграции, быстрыми и эффективными.

С момента выхода Gemini 2.5 Pro в апреле модели Google стали популярны среди разработчиков. Это привело к росту использования сторонних ИИ-инструментов, таких как Cursor и GitHub Copilot, которые превратились в массовый продукт. В ответ Google усиливает взаимодействие с разработчиками, предлагая собственные решения.

Хотя основное назначение Gemini CLI — программирование, компания отмечает, что инструмент подходит и для других задач. Например, с его помощью можно:





Создавать видео с помощью модели Google Veo 3 ,

, Генерировать исследовательские отчёты через Deep Research Agent ,

, Получать актуальную информацию через поиск Google.

Кроме того, Gemini CLI поддерживает подключение к серверам MCP, что открывает доступ к внешним базам данных.

Для стимулирования внедрения Google выпустила Gemini CLI с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0 (одной из самых разрешительных). Компания рассчитывает, что сообщество разработчиков будет активно участвовать в развитии проекта на GitHub.

Также Google установила щедрые лимиты использования:



