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В среду компания Google анонсировала Gemini CLIAgentic AI-инструмент, предназначенный для локального запуска прямо из терминала. Новое решение связывает модели искусственного интеллекта Gemini с локальными кодовыми базами, позволяя разработчикам отправлять запросы на естественном языке. Например, можно просить Gemini CLI объяснить сложные участки кода, написать новые функции, отладить программу или выполнить команды.

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Gemini CLI — часть стратегии Google по интеграции ИИ-моделей в рабочие процессы разработчиков. Компания уже предлагает множество инструментов для написания кода с помощью ИИ, включая Gemini Code Assist и асинхронного ИИ-помощника Jules. Однако Gemini CLI вступает в прямую конкуренцию с другими ИИ-решениями для командной строки, такими как OpenAI Codex CLI и Anthropic Claude Code, которые считаются более удобными для интеграции, быстрыми и эффективными.

С момента выхода Gemini 2.5 Pro в апреле модели Google стали популярны среди разработчиков. Это привело к росту использования сторонних ИИ-инструментов, таких как Cursor и GitHub Copilot, которые превратились в массовый продукт. В ответ Google усиливает взаимодействие с разработчиками, предлагая собственные решения.

Хотя основное назначение Gemini CLI — программирование, компания отмечает, что инструмент подходит и для других задач. Например, с его помощью можно:


  • Создавать видео с помощью модели Google Veo 3,
  • Генерировать исследовательские отчёты через Deep Research Agent,
  • Получать актуальную информацию через поиск Google.
    Кроме того, Gemini CLI поддерживает подключение к серверам MCP, что открывает доступ к внешним базам данных.

Для стимулирования внедрения Google выпустила Gemini CLI с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0 (одной из самых разрешительных). Компания рассчитывает, что сообщество разработчиков будет активно участвовать в развитии проекта на GitHub.

Также Google установила щедрые лимиты использования:


  • 60 запросов в минуту,
  • 1000 запросов в день для бесплатных пользователей.
    По заявлению компании, это примерно вдвое превышает средний объём запросов, которые разработчики отправляют при работе с инструментом.
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