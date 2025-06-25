В среду компания Google анонсировала Gemini CLI — Agentic AI-инструмент, предназначенный для локального запуска прямо из терминала. Новое решение связывает модели искусственного интеллекта Gemini с локальными кодовыми базами, позволяя разработчикам отправлять запросы на естественном языке. Например, можно просить Gemini CLI объяснить сложные участки кода, написать новые функции, отладить программу или выполнить команды.
Gemini CLI — часть стратегии Google по интеграции ИИ-моделей в рабочие процессы разработчиков. Компания уже предлагает множество инструментов для написания кода с помощью ИИ, включая Gemini Code Assist и асинхронного ИИ-помощника Jules. Однако Gemini CLI вступает в прямую конкуренцию с другими ИИ-решениями для командной строки, такими как OpenAI Codex CLI и Anthropic Claude Code, которые считаются более удобными для интеграции, быстрыми и эффективными.
С момента выхода Gemini 2.5 Pro в апреле модели Google стали популярны среди разработчиков. Это привело к росту использования сторонних ИИ-инструментов, таких как Cursor и GitHub Copilot, которые превратились в массовый продукт. В ответ Google усиливает взаимодействие с разработчиками, предлагая собственные решения.
Хотя основное назначение Gemini CLI — программирование, компания отмечает, что инструмент подходит и для других задач. Например, с его помощью можно:
- Создавать видео с помощью модели Google Veo 3,
- Генерировать исследовательские отчёты через Deep Research Agent,
- Получать актуальную информацию через поиск Google.
Кроме того, Gemini CLI поддерживает подключение к серверам MCP, что открывает доступ к внешним базам данных.
Для стимулирования внедрения Google выпустила Gemini CLI с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0 (одной из самых разрешительных). Компания рассчитывает, что сообщество разработчиков будет активно участвовать в развитии проекта на GitHub.
Также Google установила щедрые лимиты использования:
- 60 запросов в минуту,
- 1000 запросов в день для бесплатных пользователей.
По заявлению компании, это примерно вдвое превышает средний объём запросов, которые разработчики отправляют при работе с инструментом.