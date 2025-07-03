В четверг Google объявила о начале глобального развёртывания своей модели генерации видео Veo 3 для пользователей Gemini в более чем 159 странах.
Создание видео с помощью новой модели доступно только платным подписчикам тарифного плана AI Pro. Пользователи смогут создавать до трёх видео в день.
Veo 3, представленная в мае, позволяет генерировать видеоролики длиной до 8 секунд по текстовым подсказкам.
По словам Джоша Вудварда из Google, компания работает над добавлением в Gemini функции генерации видео на основе изображений.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии