Google сообщил о релизе стабильных версий ИИ-моделей Gemini 2.5 Pro и Flash, параллельно анонсировав превью-версию Gemini 2.5 Flash-Lite, заявленной как наиболее оперативная и экономичная модель из всей линейки Gemini. Разработчики подчеркивают, что она ориентирована на выполнение ежедневных задач при минимальной стоимости запроса.

В отличие от Gemini 2.0 Flash-Lite, обновленная версия демонстрирует улучшенные результаты в кодинге, математике, науке и логических рассуждениях.

По заявлению Google, новая модель отлично подходит для масштабных задач, где важна скорость отклика, поддерживает интеграцию с сервисами вроде Google Search и режимом «размышления», а также предлагает расширенный контекстный охват (до 1 миллиона токенов).

Предварительная версия Gemini 2.5 Flash-Lite уже доступна для тестирования в Google AI Studio и Vertex AI. Стоимость использования модели через API составляет 10 центов за миллион входящих токенов (50 центов за миллион входящих аудиотокенов) и 40 центов за миллион исходящих токенов.