Gemini
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После замены Google Assistant на нового голосового помощника Gemini в конце 2023 года, Google постепенно расширяет аудиторию, для которой доступна эта технология. Сначала Gemini вышел для взрослых пользователей, затем — для подростков и образовательных аккаунтов. Теперь компания объявила, что AI-ассистент вскоре станет доступен и детям младше 13 лет через систему Google Family Link.

Содержание
1. Рассылка уведомлений родителям уже началась
2. Вопросы безопасности и уместности — всё ещё открыты
3. Gemini не обучается на детских запросах, но это не решает всех проблем

Рассылка уведомлений родителям уже началась

Google уже начал отправку электронных писем родителям, чьи дети моложе 13 лет, сообщая о скором появлении Gemini на Android-устройствах. Это значит, что дети смогут использовать голосового помощника на своих смартфонах и планшетах, включая устройства Samsung Galaxy.

Gemini AI

Вопросы безопасности и уместности — всё ещё открыты

Хотя технически Gemini теперь становится доступным детям, остаются вопросы, готовы ли родители доверить своим детям общение с ИИ. Ни один искусственный интеллект не идеален, и даже при встроенных фильтрах есть риск демонстрации неподобающего контента. Google заверяет, что взаимодействия детей с Gemini не будут использоваться для обучения моделей, а родители получают рекомендации обучать детей проверке информации, полученной от ИИ.

Gemini не обучается на детских запросах, но это не решает всех проблем

Несмотря на заявления Google о защите конфиденциальности, остаётся сомнение в способности детей критически оценивать информацию от голосового помощника. Компания акцентирует, что Gemini не будет собирать данные детей, но это не гарантирует абсолютную безопасность использования.

Если у вашего ребёнка есть Galaxy-смартфон или планшет, доступ к Gemini появится уже на этой неделе. Тем не менее, стоит дважды подумать, прежде чем разрешить им использование ИИ-помощника.

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