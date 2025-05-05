После замены Google Assistant на нового голосового помощника Gemini в конце 2023 года, Google постепенно расширяет аудиторию, для которой доступна эта технология. Сначала Gemini вышел для взрослых пользователей, затем — для подростков и образовательных аккаунтов. Теперь компания объявила, что AI-ассистент вскоре станет доступен и детям младше 13 лет через систему Google Family Link.

Рассылка уведомлений родителям уже началась

Google уже начал отправку электронных писем родителям, чьи дети моложе 13 лет, сообщая о скором появлении Gemini на Android-устройствах. Это значит, что дети смогут использовать голосового помощника на своих смартфонах и планшетах, включая устройства Samsung Galaxy.

Вопросы безопасности и уместности — всё ещё открыты

Хотя технически Gemini теперь становится доступным детям, остаются вопросы, готовы ли родители доверить своим детям общение с ИИ. Ни один искусственный интеллект не идеален, и даже при встроенных фильтрах есть риск демонстрации неподобающего контента. Google заверяет, что взаимодействия детей с Gemini не будут использоваться для обучения моделей, а родители получают рекомендации обучать детей проверке информации, полученной от ИИ.

Gemini не обучается на детских запросах, но это не решает всех проблем

Несмотря на заявления Google о защите конфиденциальности, остаётся сомнение в способности детей критически оценивать информацию от голосового помощника. Компания акцентирует, что Gemini не будет собирать данные детей, но это не гарантирует абсолютную безопасность использования.

Если у вашего ребёнка есть Galaxy-смартфон или планшет, доступ к Gemini появится уже на этой неделе. Тем не менее, стоит дважды подумать, прежде чем разрешить им использование ИИ-помощника.