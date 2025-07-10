Новые Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic стали первыми умными часами, на которых Google Gemini предустановлен из коробки. Это заметное улучшение по сравнению с прежним Google Assistant. Но владельцам более старых моделей волноваться не стоит — Gemini теперь приходит и на предыдущие устройства.

Google официально объявила о начале поэтапного развёртывания Gemini для всех смарт-часов на базе Wear OS от Samsung, а также брендов Oppo, OnePlus, Xiaomi и Google. Обновление будет доступно для всех моделей с Wear OS 4 и выше, включая Galaxy Watch 4, Watch 5, Watch 6, Watch 7 и Watch Ultra.

Хотя Samsung ещё в мае 2025 года заявила, что поддержка Gemini появится «вскоре», скорость запуска действительно удивляет — функциональность стала доступна уже на следующий день после демонстрации на мероприятии Galaxy Unpacked.

По сравнению с Google Assistant, Gemini предлагает более естественные и живые диалоги, а также расширенные возможности. Он способен отвечать на более сложные вопросы и выполнять более продвинутые задачи. Например, вы можете спросить: «Сколько времени и при какой температуре запекать нарезанные овощи?» — и получить развёрнутый и точный ответ прямо на часах.





Также сообщается, что в Wear OS 6 Gemini сможет взаимодействовать с фирменными приложениями производителя часов. Именно такую интеграцию уже продемонстрировала Samsung на Galaxy Watch 8.