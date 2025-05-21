Инструменты для создания видео с использованием искусственного интеллекта, такие как Sora и Pika, способны генерировать крайне реалистичные фрагменты видео. При достаточных усилиях их можно связать в короткометражный фильм. Однако эти модели не могут одновременно создавать аудио и видео. Новая модель Google Veo 3 обещает изменить правила игры.

Анонсированная во вторник на выставке Google I/O 2025, Veo 3 представляет собой третье поколение мощной модели Gemini для генерации видео. Она способна автоматически создавать видеоролики, включающие звуковые эффекты, фоновые шумы и диалоги — всё в одном процессе.

Google кратко продемонстрировала эту возможность на примере анимационного CGI-клипа, изображающего говорящих животных в лесу. Звук и изображение были идеально синхронизированы, что подчеркивает потенциал новой технологии.

Эта разработка может значительно расширить возможности автоматического создания контента и открыть новые горизонты для видеопроизводства с минимальными затратами времени и ресурсов.