Генеральный директор компании Anthropic (создатель Claude) Дарио Амодеи заявил, что искусственный интеллект может привести к сокращению до 50% рабочих мест в сфере белых воротничков. В интервью Axios он отметил, что массовая потеря рабочих мест в ближайшие пять лет способна спровоцировать рост безработицы до 20%. По словам Амодеи, речь идет прежде всего о позициях начального уровня — в технологиях, финансах, юридических и консалтинговых компаниях.

Аналитики уже фиксируют сокращение вакансий для молодых специалистов, в частности в IT-секторе. Отдельный отчет Mashable также подтвердил, что AI активно вытесняет людей с рабочих мест в технологической сфере. Амодеи подчеркнул, что эта тенденция будет лишь усиливаться, а реальный масштаб угрозы сейчас недооценивается обществом и регулирующими органами.

AI уже меняет рынок труда

Глава Anthropic призвал компании и государства не замалчивать риски массовой автоматизации. По его мнению, важно открыто говорить о проблемах и готовиться к возможным негативным последствиям внедрения AI. Амодеи подчеркнул, что, несмотря на потенциал технологий в области медицины и науки, сейчас слишком мало внимания уделяется угрозам для занятости.

Он также отметил, что AI способен «вымыть» целые профессии, включая технических специалистов, финансистов и юристов начального уровня. Это может затронуть не только новые компании, но и устойчивые секторы экономики, в которых заняты миллионы людей.

Рынок труда адаптируется к изменениям

Не все эксперты согласны с прогнозами Амодеи. Миллиардер Марк Кьюбан, комментируя высказывания главы Anthropic на платформе Bluesky, подчеркнул, что ранее мир уже переживал технологические преобразования: «Кто-то должен напомнить CEO, что раньше было более 2 миллионов секретарей. Были даже отдельные сотрудники для диктовки в офисе. Они были первыми белыми воротничками, которых заменили технологии. Новые компании и рабочие места появятся благодаря AI и увеличат общую занятость».

Опыт показывает, что многие компании пересматривают свои решения относительно массовой автоматизации. Так, сервис Klarna, ранее заменивший операторов поддержки на AI, признал свою ошибку и начал возвращать сотрудников на работу. Эта история подчеркивает, что внедрение технологий должно происходить с учетом реальных потребностей бизнеса и сотрудников.