Немецкий чиновник по защите данных потребовал от Apple и Google удалить китайское AI-приложение DeepSeek из магазинов приложений в стране, заявив, что оно незаконно передаёт пользовательские данные в Китай, сообщает Reuters.

Майке Камп, уполномоченная по защите данных и свободе информации в Берлине, заявила, что DeepSeek не предоставил «убедительных доказательств» того, что данные пользователей защищены в соответствии с законодательством ЕС.

«Китайские власти имеют широкие права доступа к персональным данным, находящимся под влиянием китайских компаний», — отметила Камп, добавив, что теперь Apple и Google должны принять решение о возможном удалении приложения.

По словам Камп, её ведомство потребовало от DeepSeek либо соблюдать европейские законы о трансграничной передаче данных, либо удалить приложение с немецкого рынка, но китайская компания не предприняла соответствующих шагов.





Ранее в этом году Италия запретила DeepSeek в своих магазинах приложений по аналогичным причинам, связанным с защитой данных.

Особое внимание правозащитных групп в ЕС привлекли два факта: приложение разработано и управляется из Китая, а его политика конфиденциальности предусматривает сбор и хранение данных именно в этой стране.



