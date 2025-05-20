Платформа Imagiyo предлагает доступ к генератору изображений на основе искусственного интеллекта по фиксированной цене — 62 австралийских доллара (около $41) за пожизненную лицензию. Сервис работает на базе моделей Stable Diffusion и FLUX AI и поддерживает создание визуального контента без ограничений по тематикам.

Imagiyo позволяет превращать текстовые описания в изображения, пригодные для коммерческого использования. Пользователям доступно до 500 генераций в месяц, при этом неиспользованные кредиты переносятся на следующий период. Также можно отправлять до двух промптов одновременно, что ускоряет рабочий процесс.

Особенностью сервиса является возможность создавать изображения категории NSFW. Такие промпты автоматически переводятся в приватный режим, а сами изображения сохраняются локально. Imagiyo не вводит жёстких ограничений по темам и предоставляет пользователю больше свободы для реализации креативных идей.

Все сгенерированные изображения можно использовать в проектах: от личных портфолио и соцсетей до коммерческих задач с участием клиентов. Лицензия на использование исключает риск нарушения авторских прав. Обновления движка и функции доставляются автоматически, без дополнительных платежей.

Imagiyo доступен на десктопах и не требует отдельного ПО. Оформление пожизненного доступа доступно напрямую через официальный сайт сервиса.