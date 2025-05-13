Fitbit запускает 3 инструмента с ИИ для здоровья — такого нет даже в Apple Watch
Fitbit делает ставку на искусственный интеллект: в приложении Fitbit появились три новых эксперимента, способных превратить трекер активности в полноценного помощника по здоровью. Все они работают на базе модели Gemini от Google и призваны объяснять анализы, распознавать симптомы и отслеживать скрытые изменения в организме.
Что нового в Fitbit Labs?
С сегодняшнего дня пользователи Fitbit в США (на Android и iPhone) увидят новую карточку “Labs” в приложении. Там можно записаться в лист ожидания на участие в эксперименте Medical record navigator, а ещё два инструмента — Symptom checker и Unusual trends — станут доступны в ближайшие недели.
Все три функции используют ИИ, чтобы переводить сухие медицинские данные в понятный и полезный язык. Вот как это работает:
Позволяет загрузить результаты анализов крови и других обследований. Модель Gemini анализирует документ, объясняет термины простыми словами и предлагает ссылки на обучающие ресурсы. Идеально для тех, кто не хочет гуглить каждый показатель.
2. Symptom checker: чат-ассистент по самочувствию
Если вы чувствуете себя неважно, просто опишите симптомы в чате. Ассистент задаст уточняющие вопросы и предложит возможные причины — чтобы вы могли решить, стоит ли обратиться к врачу или продолжить наблюдение.
3. Unusual trends: раннее выявление скрытых изменений
ИИ следит за показателями вроде пульса в покое, вариабельности сердечного ритма и дыхания во сне. Как только что-то выходит за рамки вашей нормы, вы получаете уведомление.
Важно: это пока не диагноз
Fitbit подчёркивает: эти инструменты не заменяют консультацию врача и не предназначены для диагностики. Это исследовательские функции, и вы можете в любой момент покинуть эксперимент — все ваши данные при этом будут удалены.
Конкуренция в «здоровом ИИ» набирает обороты
Fitbit не единственный, кто видит будущее носимой электроники в проактивной заботе о здоровье.
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Всё больше компаний стремятся превратить накопленные данные в ранние сигналы тревоги, которые помогут выявить проблему до появления явных симптомов.
Fitbit Labs существует всего 7 месяцев, и первый эксперимент Insight Explorer доказал, что пользователи хотят понять, почему вчерашняя пробежка испортила их сон. Новая тройка функций — логичное продолжение: от расшифровки анализов и симптомов к мониторингу скрытых отклонений, которые вы даже не замечаете.