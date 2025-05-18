Музыкант Элтон Джон резко раскритиковал правительство Великобритании за инициативу, которая может разрешить ИИ-компаниям использовать творчество авторов без их согласия. По его словам, такие действия — это «воровство в масштабах государства».

Выступая в эфире программы Sunday with Laura Kuenssberg, 78-летний музыкант заявил, что чувствует себя «преданным» и назвал министерских чиновников «абсолютными неудачниками». Он также предупредил, что готов судиться с государством, если изменения в законе вступят в силу.

Что происходит с законом об авторском праве

Речь идёт о поправке к законопроекту о данных (Data Use and Access Bill), которая требует от ИИ-компаний раскрывать, какой контент используется при обучении алгоритмов. Палата лордов проголосовала за изменение закона большинством в 147 голосов, но спустя два дня Палата общин отклонила инициативу.

Таким образом, закон продолжит перемещаться между палатами до достижения согласия. На текущем этапе ИИ-фирмы могут использовать тексты, музыку и изображения для обучения моделей без раскрытия источников и без обязательств перед правообладателями.

Элтон Джон: «Это ограбление молодых артистов»

Музыкант подчеркнул, что такая политика особенно опасна для молодых авторов, у которых нет ресурсов, чтобы противостоять большим технокомпаниям. Он назвал это «преступлением» и добавил, что власть «отбирает у нового поколения доходы и наследие».

Элтон Джон также раскритиковал премьер-министра Кира Стармера, призвав его «образумиться», а министра цифровых технологий Питера Кайла назвал «тупицей».

Против — не только музыканты

С аналогичной позицией выступил драматург Джеймс Грэм. Он заявил, что правительство «понимает ценность творчества», но либо игнорирует риски, либо уступает давлению со стороны ИТ-гигантов.

Исполнительный директор UK Music Том Кайл предупредил, что правительство рискует «принести музыкальную индустрию в жертву ради сближения с технокомпаниями из США». Он призвал не «продавать за бесценок» следующее поколение артистов и авторов.

Против ИИ-беззакония выступили и McCartney, и другие

Накануне голосования в Палате лордов Элтон Джон вместе с более чем 400 британскими артистами подписал открытое письмо с призывом обновить законы об авторском праве. Подпись под ним оставил и Пол Маккартни, который ранее заявлял о риске «дикого запада» в сфере ИИ — с нарушением авторских прав и бесконтрольным копированием.

Позиция правительства

В ответ на критику правительство заявило, что не будет вносить изменения в законы, пока не будет уверено в том, что они выгодны авторам. Представитель Кабинета министров отметил, что «важно поддерживать как креативные индустрии, так и ИИ-компании» и что продолжается общественное обсуждение возможных решений.