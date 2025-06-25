Пока компании в сфере искусственного интеллекта восторженно рассказывают о том, как их продукты повышают производительность, сенатор Берни Сандерс призывает индустрию подкрепить слова делами — в пользу работников.

В недавнем интервью подкастеру Джо Рогану Сандерс заявил, что сэкономленное благодаря ИИ время должно возвращаться работникам — чтобы они могли больше проводить с семьей.

«Технологии должны работать на улучшение нашей жизни — не только жизни владельцев компаний и генеральных директоров», — сказал Сандерс. «Если ты работник, и твоя производительность растет благодаря ИИ, это не повод выбрасывать тебя на улицу. Я просто сокращу твою рабочую неделю до 32 часов».

«И кстати, это не радикальная идея», — отметил Сандерс. «Есть компании по всему миру, которые уже внедряют такое — и с успехом».





Так, в Великобритании в 2022 году 61 компания (около 2900 сотрудников) протестировала четырёхдневную рабочую неделю. Из 23 компаний, предоставивших финансовые данные, у большинства выручка осталась стабильной и даже выросла в среднем на 1,4%.

Kickstarter перешёл на четырёхдневную рабочую неделю ещё в 2021 году, а в Microsoft Japan такой эксперимент провели в 2019 году — и зафиксировали рост производительности на 40%.





«Давайте использовать технологии на благо работников», — подчеркнул Сандерс. «Это значит — больше времени с семьей, с друзьями, на учёбу или просто на то, что вам нравится».