В бета-версии iOS 26 для разработчиков появилась новая функция — автоматическая генерация тегов для приложений с использованием искусственного интеллекта. Пока эти теги не видны обычным пользователям и не влияют на поисковую выдачу, но в будущем могут кардинально изменить принципы ASO (App Store Optimization).

Согласно исследованию аналитической компании Appfigures, алгоритмы Apple начали учитывать не только традиционные метаданные (название, подзаголовок, ключевые слова), но и информацию из скриншотов приложений. Как выяснилось, система анализирует не просто текст на изображениях (как предполагалось ранее), а использует сложные ИИ-алгоритмы для извлечения смысла из всего комплекса метаданных: описания, категории, визуального контента и других элементов.

На WWDC 25 Apple подтвердила, что новые технологии машинного обучения позволят:

Автоматически выявлять скрытые характеристики приложений

Создавать релевантные теги без участия разработчиков

Улучшать точность поиска без необходимости ручной оптимизации

Важно отметить, что перед финальным внедрением разработчики получат возможность проверять и корректировать сгенерированные теги. Это особенно важно, так как в будущем правильный подбор тегов может стать ключевым фактором для попадания в топ выдачи App Store.

Эксперты отмечают, что новый подход Apple снизит важность традиционных методов ASO, но потребует от разработчиков более внимательной работы с визуальным контентом и семантическим наполнением страниц приложений.