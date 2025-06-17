После недавнего релиза мобильной версии Photoshop для Android, Adobe продолжает расширять своё присутствие на смартфонах — теперь компания запустила и мобильную версию Firefly. Это одно из самых популярных AI-решений от Adobe, теперь доступное пользователям iOS и Android.

Генеративный ИИ — теперь в кармане

Для тех, кто не знаком с продуктом: Adobe Firefly — это набор генеративных моделей искусственного интеллекта, который позволяет создавать изображения, видео и другой визуальный контент с помощью простых текстовых запросов или путём редактирования уже существующих материалов.

Мобильная версия Firefly даёт пользователям возможность творить буквально на ходу. Главное преимущество — это доступ ко всем ключевым функциям настольной версии, включая:

Generative Fill

Generative Expand

Text to Image

Text to Video

Image to Video

Firefly стал доступен сначала как часть пакета Creative Cloud и в виде отдельного веб-приложения, но теперь весь функционал доступен и на мобильных устройствах.

Гибкость выбора: Adobe или партнёрские модели

Особенность новой версии — возможность выбора между фирменными моделями Adobe, которые считаются коммерчески безопасными, и партнёрскими моделями от таких компаний, как Google и OpenAI. Это особенно актуально при работе с функциями генерации изображений и видео.

Список поддерживаемых моделей также расширился. Вот какие из них доступны в экосистеме Firefly:

Модели генерации изображений:

Flux 1.1 Pro и Flux.1 Kontext от Black Forest Lab

Ideogram 3.0 от Ideogram

Imagen 3 и Imagen 4 от Google

Модель генерации изображений от OpenAI

Gen-4 Image от Runway

Модели генерации видео:

Veo 2 и Veo 3 от Google

Ray2 от Luma AI

Генератор видео по тексту от Pika

Все эти модели работают наряду с собственными моделями Adobe для создания изображений, видео, аудио и векторной графики.

Синхронизация с Creative Cloud

Всё, что пользователь создаёт в мобильной версии Firefly, автоматически синхронизируется с его учётной записью в Creative Cloud. Это значит, что проект можно начать на телефоне, а закончить уже на настольном компьютере — или наоборот. Такое удобство делает Firefly особенно привлекательным инструментом для креаторов, которые хотят оставаться продуктивными вне офиса или студии.

С запуском Firefly на мобильных платформах Adobe укрепляет свои позиции в сегменте ИИ-приложений, ориентированных на креативные задачи, делая продвинутые инструменты доступными буквально каждому.