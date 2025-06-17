После недавнего релиза мобильной версии Photoshop для Android, Adobe продолжает расширять своё присутствие на смартфонах — теперь компания запустила и мобильную версию Firefly. Это одно из самых популярных AI-решений от Adobe, теперь доступное пользователям iOS и Android.
Генеративный ИИ — теперь в кармане
Для тех, кто не знаком с продуктом: Adobe Firefly — это набор генеративных моделей искусственного интеллекта, который позволяет создавать изображения, видео и другой визуальный контент с помощью простых текстовых запросов или путём редактирования уже существующих материалов.
Мобильная версия Firefly даёт пользователям возможность творить буквально на ходу. Главное преимущество — это доступ ко всем ключевым функциям настольной версии, включая:
- Generative Fill
- Generative Expand
- Text to Image
- Text to Video
- Image to Video
Firefly стал доступен сначала как часть пакета Creative Cloud и в виде отдельного веб-приложения, но теперь весь функционал доступен и на мобильных устройствах.
Гибкость выбора: Adobe или партнёрские модели
Особенность новой версии — возможность выбора между фирменными моделями Adobe, которые считаются коммерчески безопасными, и партнёрскими моделями от таких компаний, как Google и OpenAI. Это особенно актуально при работе с функциями генерации изображений и видео.
Список поддерживаемых моделей также расширился. Вот какие из них доступны в экосистеме Firefly:
Модели генерации изображений:
- Flux 1.1 Pro и Flux.1 Kontext от Black Forest Lab
- Ideogram 3.0 от Ideogram
- Imagen 3 и Imagen 4 от Google
- Модель генерации изображений от OpenAI
- Gen-4 Image от Runway
Модели генерации видео:
- Veo 2 и Veo 3 от Google
- Ray2 от Luma AI
- Генератор видео по тексту от Pika
Все эти модели работают наряду с собственными моделями Adobe для создания изображений, видео, аудио и векторной графики.
Синхронизация с Creative Cloud
Всё, что пользователь создаёт в мобильной версии Firefly, автоматически синхронизируется с его учётной записью в Creative Cloud. Это значит, что проект можно начать на телефоне, а закончить уже на настольном компьютере — или наоборот. Такое удобство делает Firefly особенно привлекательным инструментом для креаторов, которые хотят оставаться продуктивными вне офиса или студии.
С запуском Firefly на мобильных платформах Adobe укрепляет свои позиции в сегменте ИИ-приложений, ориентированных на креативные задачи, делая продвинутые инструменты доступными буквально каждому.