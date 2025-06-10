Компания itel анонсировала на индийском рынке выпуск новых умных часов Alpha 3, предназначенных для пользователей, ищущих многофункциональные устройства по доступной цене. Модель оснащена круглым дисплеем, современным дизайном лицевой панели, поддержкой звонков по Bluetooth и рядом других функций.

Основные технические характеристики и особенности itel Alpha 3 включают 1,5-дюймовый круглый дисплей с яркостью 500 нит, что обеспечивает хорошую видимость изображения при солнечном освещении. Часы сертифицированы по стандарту IP67, что обеспечивает защиту от пыли и брызг. Встроенная система Bluetooth-вызова позволяет совершать звонки прямо с запястья.

Для отслеживания состояния здоровья устройство включает круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и анализ активности в реальном времени. В часы встроено более 100 спортивных режимов, а персонализация осуществляется через более чем 150 вариантов циферблатов.

Alpha 3 поддерживают голосового ассистента с искусственным интеллектом для управления задачами в режиме громкой связи, а также уведомления о входящих звонках и сообщениях в реальном времени. Устройство работает на аккумуляторе емкостью 300 мАч, что обеспечивает его работу в течение всего дня.

Стоимость умных часов Alpha 3 в Индии эквивалентна примерно 17 долларам. Часы представлены в трех цветовых вариантах: темно-синий, розово-золотистый и черный.