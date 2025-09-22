Утечки раскрыли дизайн и характеристики Realme GT 8 Pro. Смартфон получит круглый модуль камер, батарею на 8000 мА·ч и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Анонс ожидается в Китае в октябре.

Realme GT 8 Pro снова стал героем инсайдов: на китайской платформе Weibo появились новые изображения и видео устройства. Вместо привычного прямоугольного блока камер смартфон показали с круглым модулем. В нём разместились три объектива и вспышка, что совпадает с более ранними утечками. На кадрах также заметно, что блок ощутимо выступает над корпусом.

На тыльной стороне ожидаются три сенсора: основной и сверхширокоугольный по 50 Мп, а также перископический телеобъектив на 200 Мп. По слухам, Realme может объединиться с Ricoh: в таком случае смартфон впервые получит фирменный режим «Negative Film».

Характеристики и особенности

В основе Realme GT 8 Pro должен лежать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран — плоский AMOLED BOE диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2K, ультратонкими рамками и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.





Автономность обеспечит батарея на 8000 мА·ч, что станет одной из самых ёмких в сегменте флагманов. Среди других особенностей называют линейный вибромотор по оси X, стереодинамики и оболочку Realme UI 6 на базе Android 16.

Презентация Realme GT 8 Pro ожидается в октябре в Китае.



