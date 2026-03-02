Сербский баскетболист Никола Топич, выбранный клубом «Оклахома-Сити Тандер» под 12-м номером на драфте 2024 года, впервые вышел на площадку после лечения рака. В матче за фарм-клуб «Оклахома-Сити Блю» в Лиге развития НБА он набрал 7 очков и сделал 7 передач за 16 минут, помогая команде одержать победу со счётом 137-135 в овертайме над «Су-Фолс Скайфорс».

Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт отметил:

«Мы все невероятно рады, что он снова играет в баскетбол. Знаю, как сильно он этого ждал, и это очень важно для его морального состояния — вновь почувствовать игру.» Марк Дэйгнолт, главный тренер «Оклахома-Сити Тандер»

Топич пропустил свой первый сезон в НБА из-за разрыва связки колена, полученного за два месяца до драфта. После участия в летней лиге и предсезонных матчей в 2025 году у него диагностировали рак яичек, потребовавший химиотерапии. Его возвращение на площадку стало значимым событием для команды и болельщиков.